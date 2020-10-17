 

Валерий и Евгения Дидюля официально оформили развод

17.10.2020, 8:31, Разное

По словам адвоката Жанны Маргулис, сегодня, 16 октября, свой развод официально оформили Валерий и Евгения Дидюля. Фолк-певица активно рассказывает о случившемся в ее жизни подписчикам в микроблоге Instagram.
Участница группы «ДиДюЛя» сообщила, что на странице ее бывшего супруга она обнаружила клевету в свой адрес. Евгения Дидюля подозревает, что к этому причастен музыкант, так как он не блокирует хейтеров и не удаляет их оскорбительные комментарии. Артистка намерена выяснить, причастен ли к «хвалебным статьям» ее экс-муж. Кроме этого, певица рассказала, что в ее отсутствие в доме были установлены скрытые камеры. Поэтому она не удивится, если вскоре обнаружит свои видео или фото на сайте для взрослых.

Евгения Дидюля решила развестись с супругом, так как устала от его постоянных измен. Гитарист женился на ней только с условием, что певица подпишет брачный договор. Чтобы доказать искренность своих чувств, Евгения Дидюля согласилась и подписала документы уже будучи беременной. У артистов есть общая дочь Арина. Несколько лет назад музыкант был замешан в скандале, который касался неуплаты им алиментов на двоих детей от экс-супруги Лейлы.



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