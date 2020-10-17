 

Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

17.10.2020, 8:30, Разное

Ведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что попала в Книгу рекордов России. Ей официально накануне вручили два сертификата.
Бузова получила подтверждение того, что у нее на территории РФ и в целом СНГ наибольшее количество фолловеров в соцсети Instagram. По этому показателю артистка еще в начале года обошла Хабиба Нурмагомедова. Сейчас на Бузову подписаны 22 миллиона интернет-пользователей.

Второй сертификат подтверждает, что ведущая является самой влиятельной девушкой в Instagram. Бузова рассказала, что испытала невероятные ощущения, когда рассказали об этом. Она выразила поддержку своей целевой аудитории за поддержку и бесконечную веру, за то, что пользователи остаются с ней так долго. Подписчиков ведущая назвала большой семьей.

Изображение взято с: Instagram @buzova86
В комментариях пользователи поздравили Бузову с этим событием. Они пожелали ей двигаться только вперед, достигая новых целей.



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