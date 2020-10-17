Ростовские власти отреагировали на сообщения о телах в больнице Таганрога

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17.10.2020, 8:08, Новости дня

В Таганрогской городской больнице Ростовской области тела умерших действительно забирали «не сразу», сообщили в областном правительстве, говоря о сообщениях в соцсетях от местных жителей.

«Действительно не сразу забрали в патологоанатомию», – сообщил представитель регионального правительства. Он указал, что к 11.00 по местному времени в четверг тела уже забрали. Причину возникновения ситуации он не уточнил, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях опубликовали фотографии и видео с черными мешками на каталках в коридоре медучреждения. Сообщалось, что тела якобы лежат в коридоре коронавирусного отделения несколько дней.

По данным Роспотребнадзора на 16 октября, в регионе зафиксировали 26 тыс. 21 случай коронавируса, 285 из них зарегистрированы за минувшие сутки. За весь период выздоровели 20 тыс. 786 человек, скончались 633.

Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что на кассе магазина «Пятерочка» в Нижнем Тагиле покупателю выдали одноразовую маску, а после совершения покупки потребовали вернуть кассиру. Продавец, по словам автора сообщения, предложил эту же маску другим покупателям. Роспотребнадзор решил провести проверку по этим сообщениям.



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