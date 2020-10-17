У ЦБ появились подозрения к «Яндексу» и «Тинькофф Банку»

17.10.2020, 8:08, Новости дня

Центробанк решил проверить «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли из-за сообщений о покупке группы «Яндексом» и последующим объявлением о прекращении переговоров, сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Это наша стандартная практика. Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Но о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций мы сообщим уже после окончания расследований, в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки», – сказал Лях РИА «Новости».

После новости о срыве переговоров о покупке группы интернет-холдингом акции «Яндекса» в моменте упали более чем на 4%, а TCS Group Holding – более чем на 7%.

Вслед за этим основатель TCS Group Олег Тиньков направил сотрудникам письмо, в котором объяснил причины срыва сделки с «Яндексом» и пообещал в будущем купить эту IT-компанию.

В сентябре сообщалось, что «Яндекс» достиг с «Тинькофф» принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 млрд долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было.