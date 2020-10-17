 

У ЦБ появились подозрения к «Яндексу» и «Тинькофф Банку»

17.10.2020, 8:08, Новости дня

Центробанк решил проверить «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли из-за сообщений о покупке группы «Яндексом» и последующим объявлением о прекращении переговоров, сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Это наша стандартная практика. Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Но о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций мы сообщим уже после окончания расследований, в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки», – сказал Лях РИА «Новости».

После новости о срыве переговоров о покупке группы интернет-холдингом акции «Яндекса» в моменте упали более чем на 4%, а TCS Group Holding – более чем на 7%.

Вслед за этим основатель TCS Group Олег Тиньков направил сотрудникам письмо, в котором объяснил причины срыва сделки с «Яндексом» и пообещал в будущем купить эту IT-компанию.

В сентябре сообщалось, что «Яндекс» достиг с «Тинькофф» принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 млрд долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / CNN призвал обеспечить прозрачность разработок вакцины от коронавируса — иначе она будет бесполезна

09.09 / Гривна к доллару подешевела до 27,80 грн/$

08.10 / Совбез Киргизии заявил об исчезновении президента Жээнбекова и премьера Боронова

19.08 / Стаффордширский терьер взял в заложники семью под Нижним Новгородом

08.10 / На российский рынок вышли умные часы Honor Watch GS Pro

28.07 / Россиянам разъяснили порядок въезда в Турцию, Британию и Танзанию

31.08 / Процесс по делу MH17. Судья выделил по 15 минут для выступлений родственникам погибших и объявил перерыв на месяц

29.09 / Названы сроки первого полета возвращаемой ракеты «Крыло-СВ»

21.08 / Добровинский нашел несоответствия в показаниях свидетеля по делу Ефремова

05.10 / Познер предложил COVID-диссидентам поселиться в вольерах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска