Пять видов первобытных людей вымерли из-за изменений климата

17.10.2020, 8:05, Новости дня

В новом исследовании ученых, опубликованном в научном журнале One Earth, показано, как изменения климата влияли на судьбу целых видов доисторических людей. Для получения результатов было запущено компьютерное моделирование, в котором учитывались данные палеонтологических находок с информацией о климатических изменениях на планете.

Как поясняют ученые, за всю историю Земли на ней жили, как минимум, шесть видов людей, но выжили только наши предки – Homo sapiens.

В созданной модели наглядно показано, что три доисторических вида вымерли, несмотря на то, что умели обращаться с огнем и пользовались каменными орудиями труда. Четвертый вид – неандертальцы – пострадали не только от изменений климата, но и от Человека разумного, который захватывал их территории.