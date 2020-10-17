Армения заявила о видео с убийствами пленных якобы военными Азербайджана

17.10.2020, 7:48, Новости дня

Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян назвал варварством видеозапись, на которой, по утверждениям Еревана, запечатлено убийство пленных в Нагорном Карабахе. В Баку в ответ назвали опубликованные кадры инсценировкой.

О существовании видеоролика с убийствами пленных сообщил аппарат Защитника прав человека Армении. По данным ведомства, на записи запечатлено убийство армянских пленных якобы азербайджанскими военными, передает РИА «Новости».

В аппарате уточнили, что задокументированы источники, а эксперты установили место и время совершения убийств. Генпрокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело, обвиняемыми по которому значатся военные Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщило, что видео не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военных, эти кадры – инсценировка, разработанная Ереваном.

«Это показывает глубину варварства, с которой мы сталкиваемся, и то, что мы боремся за право на существование наших соотечественников», – сообщил глава МИД Армении Мнацаканян.

Министр добавил, что армянская сторона хочет продемонстрировать эту «глубину варварства» международному сообществу. «Правовые и политические аспекты будут выражаться по-разному. Все это будет задокументировано, решение будет дано согласно принятым процедурам. Но вопрос в том, что рушатся любые цивилизационные нормы», – указал он.

Мнацаканян добавил, что Турция принимает участие в конфликте, а также там участвуют международные террористы, это позволяет Баку думать, что можно не прислушиваться к мнению международного сообщества.

«Это опасно и имеет свои последствия. Для Армении вопрос остается простым – речь идет об экзистенциальной безопасности наших соотечественников. Приоритетным является признание права на самоопределение (Карабаха), которое становится и средством защиты», – сказал Мнацаканян.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.