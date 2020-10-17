 

Попова назвала способ остановить распространение COVID-19

17.10.2020, 7:48, Новости дня

В РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться (в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации), мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», – сказала Попова в интервью Первому каналу.

Она отметила, что сейчас подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется одномоментно по всей России.

«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах России, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с ковидом, есть источники этой инфекции», – сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, чем больше случаев заболевания COVID-19, тем больше и риски заражения.

«А так как у нас сегодня во всей стране идет одномоментный подъем, естественно, и цифры сегодня выше, и если мы не перестанем так безответственно относиться – в части тех людей, которые сегодня так относятся к ситуации – мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», – добавила Попова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем.

За последние сутки в РФ выявлено 15 тыс. 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.



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