 

В США зафиксировали рекордный прирост пациентов с коронавирусом

17.10.2020, 7:48, Новости дня

В Соединенных Штатах в четверг установлен рекордный с 31 июля прирост инфицированных коронавирусом, сообщили в американской прессе.

В США 15 октября зафиксировано более 62 тыс. случаев заболевания, это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тыс., передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировано свыше 7,9 млн случаев коронавируса, от осложнений, вызванных вирусом, скончались 217 тыс. человек, по этим показателям страна удерживает первое место в мире.

Ранее компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19. Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что подготовил экстренное разрешение на использование лекарств Regeneron и Eli Lilly для лечения коронавируса. Трамп сказал, что они будут направлены в больницы, где пациенты, как он надеется, смогут получить их бесплатно.

Через некоторое время американская фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила, что испытания способа лечения коронавируса антителами приостановлены в связи с «потенциальной проблемой безопасности».



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