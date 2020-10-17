Мнение: Коротко по Карабаху. 16.10.2020

17.10.2020, 7:25, Разное

Коротко по Карабаху к 16.10.2020

За последние сутки ситуация для армян существенно ухудшилась. Азербайджанцы заняли высоты к северу от Гадрута, а также несколько прилегающих сел.

Также во второй половине дня 15 октября появилось первое видео из Гадрута. Таким образом к 16 октября Азербайджан таки смог войти в Гадрут (возможно город еще не полностью зачищен, но после потери высот, с юга и севера, особого смысла за него цепляться уже нет), о взятии которого было объявлено 9 октября. Чтобы натянуть реальную ситуацию на военную пропаганду потребовалась неделя. Армяне неделю поупирались, но как-то относительно легко уступили прилегающие высоты, хотя потеря Гадрута уже в ближайшие дни приведет к полной потере Физули и прилегающих сел. Уже вчера азербайджанцы заняли пачку разрушенных сел и вели бои уже непосредственно в районе Физули, где по ним работала армянская артиллерия. О взятии Физули пока не заявлялось, но полагаю, это вопрос ближайших дней. Далее Азербайджан может пытаться развивать наступление через горные районы вглубь НКР или же напрячь оборону армян у Мартуни.

В целом, Азербайджан и Турция владеют полной оперативной инициативой, имея количественное и техническое превосходство. Тяжелые потери им легче переносить, нежели армянам, в силу разности ресурсных потенциалов. Армяне заставляют турок и азербайджанцев платить максимально возможную цену (судя по всему, основные потери Азербайджан несет от огня артиллерии), но этого недостаточно, чтобы полностью стабилизировать фронт.

Тактические успехи вроде недельной обороны Гадрута и удержание фронта на севере, не отменяют простого факта, что армян постепенно теснят, реализуя на практике Афринский сценарий, где курды также периодически тормозили турецкое наступление, но в конечном итоге их оборона была сломлена. Тенденции для армян объективно неутешительные и если рассматривать этот конфликт как сферического коня в вакууме, где у Баку и Анкары неограниченное время, то Армения постепенно проиграет и рассказы о том, что удалось сорвать блицкриг и не проиграть сразу, будут типичными разговорами в пользу бедных. Определяющее значение имеет результат, а не то, как он был достигнут. Победа для Анкары и Баку все спишет. И именно к ней они будут стремиться, если позволит международная военно-политическая обстановка.

Для лучшего понимания, как именно ведется операция в Карабахе.

Карабахский ТВД очень похож на Африн, поэтому нет ничего удивительного, что турки принимающие участие в карабахской войне, фактически пытаются калькировать уже проведенную успешную операцию по ликвидации курдского кантона.



Попытки атак Азербайджана на северо-восточном направлении 15 октября.



Наступление на юго-восточном направлении 15 октября.



Красным подтвержденный контроль территории и населенных пунктов. Желтым – оспариваемый.



Азербайджанская версия.



Турецкая версия.

Заявленные позиции Алиева и Пашиняна по переговорам не пересекаются, перемирия не было и нет, перспектив начала переговоров по Карабаху тоже нет. США фактически слились, ограничившись завуалированным осуждением Турции. Россия продолжает попытки играть в арбитраж, отказываясь от удовлетворения турецких претензий и делая намеки, в виде военно-морских учений у побережья Азербайджана. Международное давление на Турцию и Азербайджан еще не достигло того уровня, когда оно заставит прекратить войну по экономическим и политическим причинам. Засим, пока есть подобное временное окно, Анкара и Баку будут продолжать, стараясь урвать как можно больше территории, чтобы оправдать понесенные человеческие и материальные потери.

Армении нужно нечто большее, нежели просто жалобы на агрессию и военные преступления,

Прочее.

1. Турция провела тестовые стрельбы С-400 в Синопе. Ранее этот район закрывался для проведения ракетных стрельб. Стоит учитывать, что передвинув комплексы из района Синопа к Трапезунду, Турция может поражать воздушные цели над территорией Армении. Во всяком случае попытаться, так как нет информации, насколько у турок сейчас подготовлены расчеты для С-400.

2. Азербайджан обвинил Армению в обстреле Нахичевани из ОТРК. Армения отрицает, что обстреливала Нахичевань.



Фрагменты ракеты упавшей на территории Нахичевани.



Обстрелы территории Азербайджана армянами по версии Азербайджана.



Официальная статистика Азербайджана по жертвам среди гражданских.

3. Появились фотографии, подтверждающие уничтожение как минимум 1-й пусковой машины ОТРК "Эльбрус". Что интересно, даже спустя 2 дня Армения не направляла запрос ОДКБ по этому поводу.



Уничтоженный ОТРК "Эльбрус"

4. Армения ввела эмбарго на поставку турецких товаров в Армению. Пока на полгода. Стоит отметить, что на днях уже проходили сообщения, что возникли проблемы с экспортом турецких мандаринов в российские порты.

Разумеется, у РФ остается ультимативное оружие для влияния на Турцию, экономические санкции против турецких "помидоров" и строительной отрасли, которые столь больно ударили по турецкой экономике в 2015-2016-м годах и которые в текущих реалиях будут для Турции еще болезненнее.

Но пока что нет признаков того, что Россия хочет из-за Пашиняна снова вступать в экономическую войну с Турцией. Пока что все ограничивается на официальном уровне призывами к диалогу, учениями в Каспийском море, созвонами с Эрдоганом и совещаниями СБ РФ.



Бойкот турецких товаров.

5. В армянских соц.сетях начали системно выкладывать фото и ФИО установленных убитых азербайджанских военных. Уже накопилось под 500. Фото убитых тут https://twitter.com/301_AD/status/1317039562686857218 и тут https://twitter.com/Unknown77991/status/1316723889507045379

У себя армяне признают около 630 убитых. Полагаю, что реальные цифры погибших с обеих сторон существенно больше, учитывая интенсивность боевых действий.

Первое полноценное азербайджанское видео из Гадрута.



Снято тут.

Еще одно.

Поселки занятые азербайджанской армией в Ходжавендском районе.

Работа армянской артиллерии по азербайджанской пехоте.

Еще.

Расстрелянный на днях грузовик с армянскими солдатами.

Вчерашний репортаж Пегова.

Готовы ли в Карабахе воевать до конца? Репортаж Anna News.

Работа азербайджанской военной пропаганды в прифронтовых районах.

Разрушения в Мартуни.

Похороны убитых азербайджанских военных.

Пленный азербайджанский солдат.

Митинг перед офисом ООН в Армении.

https://twitter.com/maytham956/status/1317060236184866816 – достаточно мутное видео распространяемое в сирийских соц.сетях, где якобы азербайджанские солдаты стреляют в убегающих с фронта сирийских боевиков.

https://twitter.com/kamerknc/status/1316742722586316800 – поражение армянского радара израильским БПЛА-камикадзе.



Боец спецназа Нагорного Карабаха.



Относительно фотографии с головой, то мнения пока разделились – армяне заявляют, что якобы свежая.

С другой стороны, возможно это эпизод войны 2016-го года, когда там действительно отрезали одному армянскому солдату голову.



В общем, надо проверять.



Еще фото из заброшенной албанской церкви.



Армянские диаспора перекрывает дороги во Франции и Германии.