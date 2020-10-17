Мнение: О России в кольце врагов

17.10.2020, 7:20, Разное

Ситуация крайне опасная: враги повсюду. Коварные и сильные, кровожадные и злобные. Им нужны наши природные ресурсы, наши полезные ископаемые, наши несметные богатства. А вот мы им как раз не нужны: обслуживать трубу хватит и половины от нынешней численности населения, остальные – балласт.

Короче, надо сплотиться, мобилизоваться и не расслабляться. Такова нынешняя парадигма.

Ошибаются те, кто считают, будто это всё #Путин выдумал. На самом деле… потребность в внешнем враге – исконное и посконное наше всё.

Практически путинское большинство россиян (82%) полагают, что у России есть внешние враги. Об этом свидетельствует очередной опрос «Левады». По его данным, динамика роста «вражеских» настроений устойчивая и имеет тенденцию к возрастанию на протяжении последних тридцати лет: 1994 г. – 41%; 2012 – 63%, 2018 г. – 81%. Только 13% сейчас полагают, что у России нет внешних врагов. А в декабре 2017 г. таких был 21%.

Подавляющее большинство общества воспринимает США как главного врага России 70%. А вот Украина постепенно выходит из вражеского поля: сейчас только 14% считают её врагом против 34% в ноябре 2018 г. Также врагами россияне считают Великобританию (10%) и Евросоюз (7%). Отдельно Польша является врагом в представлении 7% россиян.

Такая структура воззрений общества воспринимает активную внешнюю политику как естественную и демонстрирует пристальное внимание к внешнеполитическим конфликтам в ущерб внутренним делам. Благодаря ей же на ура проходит мобилизационная повестка.

В общем, поиск внешнего врага и его агентов внутри страны, пятой колонны, на которых можно свалить все неудачи, – это нечто архетипическое для среднего россиянина. И, кажется, не только в пропаганде всё дело. А в том, что уже хвост начинает вертеть собакой.

Дальнейший сценарий известен по 1930-м. Как скоро всё внимание россиян сосредоточится на поисках и разоблачениях вражеских агентов и в ход снова пойдут 30 млн доносов?