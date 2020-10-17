В Кремле назвали ерундой информацию о причастности украинского нардепа Деркача к российским спецслужбам

17.10.2020, 7:15, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что не стоит верить публикациям СМИ, рассказывающим, что украинский нардеп Андрей Деркач является агентом российских спецслужб. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Отвечая на вопрос журналистов, спикер Кремля заявил, что даже не знает такого человека.

Песков сказал, что с таким вопросом нужно обращаться к российским спецслужбам. Он назвал подобную информацию ерундой и призвал не читать ее в СМИ.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В ответ на это Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в сентябре ввело санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы президента США.

“Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США”, – заявил спикер посольства США в Украине Дэниэл Лангэнкэмп.