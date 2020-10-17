 

Арахамия о расколе монобольшинства: К сожалению, Коломойский тут не ньюсмейкер

17.10.2020, 7:15, Новости дня

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 16 октября опроверг слухи о расколе внутри фракции “Слуга народа”. По его словам, многие путают внутрифракционную дискуссию с расколом монобольшинства.

“Тут, к сожалению, Игорь Валерьевич [украинский бизнесмен Игорь Коломойский] не ньюсмейкер. Я это слышу со второго дня работы Верховной Рады. Каждый, кто хочет интересоваться политикой, задает такой вопрос. А потом мы выходим, люди на табло видят 226 [голосов] от “Слуги народа”, и вопрос сам собой отпадает”, – сказал он.

Дискуссии ведутся по многим вопросам, поскольку во фракции представлены люди из разных регионов, с разными взглядами и ценностной шкалой, пояснил Арахамия. По словам нардепа, в составе “Слуги народа” есть люди, которые при удобном случае работают на политических оппонентов.

“Это может повредить электоральным симпатиям “Слуги народа” или команде президента [Украины Владимира Зеленского]”, – заявил нардеп.

По информации издания “Украинская правда”, Коломойский угрожал вывести своих людей из фракции “Слуга народа”, так как хочет, чтобы президент Зеленский заручился поддержкой группы “За майбутнє”, а депутат Игорь Палица занял кресло премьера или вице-премьера. Коломойский сказал журналистам, что монобольшинства в Раде де-факто нет. 

Бизнесмен контролирует около 40 нардепов из “Слуги народа”, сообщило издание. Вместе с депутатами от “За майбутнє” он может собрать группу из 60–70 голосов. Это больше депутатских ресурсов другого украинского бизнесмена – Рината Ахметова, который может рассчитывать на 30–40 голосов, сообщила “Украинская правда”.

Сейчас в состав фракции “Слуга народа” входит 246 депутатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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