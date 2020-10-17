В Перми откроют “Дом научной коллаборации” для школьников

17.10.2020, 7:08, Новости дня

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете в рамках нацпроекта «Образование» откроется центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации (ДНК) имени Фридмана», сообщили в администрации губернатора Пермского края.

Открытие пройдет 21 октября, школьники смогут обучаться в центре по программам дополнительного образования.

«Дом научной коллаборации (ДНК) имени Фридмана» – это объединение университетской науки и школьного дополнительного образования. В центре будут обучаться от 400 до 600 школьников ежегодно по различным направлениям: робототехника, молекулярная биология, 3d-моделирование, программирование, экспериментальная физика, конструирование виртуальной реальности.

Образовательные программы для школьников разработаны учеными ПГГПУ и разделены на несколько направлений. В рамках направления «Детский университет» предусмотрены занятия по экспериментальной физике (пятые и шестые классы) и программированию (с пятого по девятый класс). Направления «Урок технологии» и «Урок биологии» позволят школьникам шестыхх и седьмых классов овладеть основами робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной биологии. Для старшеклассников двери откроет «Малая академия» с курсами по конструированию физических моделей, молекулярной биологии и искусственному интеллекту. Также в рамках деятельности ДНК оборудованы коворкинг для коллективной работы и шахматный клуб.

К проведению учебных занятий и руководству научно-техническими проектами детей будут привлечены преподаватели, аспиранты, магистранты ПГГПУ. Обучение в центре подразумевает работу на специализированном оборудовании, которое приобретено и установлено за счет средств национального проекта.

В деятельности ДНК предусмотрена насыщенная событийная программа. В олимпиадах, конкурсах и вебинарах научно-технической направленности смогут принять участие 1,5 тыс. школьников Пермского края.

Еще одно направление работы «ДНК имени Фридмана» касается повышения квалификации учителей. Более 100 педагогов ежегодно будут проходить повышение квалификации на базе созданного ДНК в рамках направления «Педагог-К21», и в дальнейшем смогут внедрить новые методические и организационные разработки в своей деятельности.

«Дом научной коллаборации» носит имя Александра Александровича Фридмана, российского и советского математика, физика и геофизика, основоположника современной физической космологии, автора исторически первой нестационарной модели Вселенной (Вселенная Фридмана), профессора Пермского университета.