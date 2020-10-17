 

Жээнбекову предоставили привилегии экс-президента

17.10.2020, 6:48, Новости дня

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об экс-президенте республики Сооранбае Жээнбекове.

«В соответствии с законом Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики» экс-президенту Кыргызской Республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством», – сообщается на сайте правительства страны.

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Избран губернатор ХМАО

06.10 / В Минпросвещения опровергли перевод школ Москвы на дистанционное обучение

10.08 / Появились сведения об обстановке в центре Минска

06.10 / Власти Москвы приостановили действие социальных карт для проезда

18.08 / США расширили санкции против Huawei

31.07 / В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

23.08 / В Киеве за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

31.08 / МИД ФРГ подтвердил приглашение на «срочную беседу» посла Белоруссии

13.08 / Губерман: Когда воюет говно с говном, то неважно, кто победил

08.09 / Путин: Конкурс «Лидеры России» стал эффективно работающим механизмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска