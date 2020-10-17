Жээнбекову предоставили привилегии экс-президента

17.10.2020, 6:48, Новости дня

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об экс-президенте республики Сооранбае Жээнбекове.

«В соответствии с законом Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики» экс-президенту Кыргызской Республики сохраняются все нормы, предусмотренные законодательством», – сообщается на сайте правительства страны.

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.