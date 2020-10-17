 

Попова назвала различия трех российский вакцин от COVID-19

17.10.2020, 6:48, Новости дня

Три российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцины в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть, так скажем, глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное», – сказала Попова в интервью Первому каналу.

«И сегодня в России, мне кажется, это прекрасный результат для страны – в одной стране сегодня выпущено практически три вакцины, совершенно разных по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства, что тоже очень важно. Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране, для производства трех разных вакцин, которые могут быть впоследствии использованы для разных категорий людей», – добавила глава Роспотребнадзора.

В августе в РФ была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Сбивший ребенка насмерть в Кузбассе водитель получил условный срок

15.08 / Кроссовер Toyota Wildlander установил новый рекорд продаж

14.07 / Жители киевского микрорайона Жуляны призвали власти остановить стройку высотки на улице Вишневой

28.08 / В Кропивницком Зеленскому подарили черный пояс по карате

29.06 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

07.07 / Эксперты обсудили, как искоренить пиратство в Рунете

11.08 / Белорусский актер пропал в ночь митингов в Минске

14.09 / По особым гуманитарным причинам. Литва выдала разрешение на въезд 205 гражданам Беларуси

12.08 / Соловьев дал совет сторонникам отмены половой идентификации

10.08 / Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска