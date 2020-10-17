Трамп сократил отставание от Байдена на параллельных телевыступлениях

17.10.2020, 6:48, Новости дня

Глава американской администрации Дональд Трамп сократил отставание по рейтингам от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ, свидетельствуют окончательные подсчеты исследовательской службы Nielsen.

Как сообщило американское издание USA Today, встречу кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена с избирателями, которую транслировала телекомпания ABC, в четверг вечером посмотрели посмотрели 14,1 млн жителей США. Мероприятие с участием действующего американского президента, трансляцию которого вела телекомпания NBC, привлекло внимание 13,5 млн зрителей. Трансляция встречи демократа длилась два часа, включая получасовой аналитический разбор после окончания. Мероприятие республиканца длилось один час, передает ТАСС.

Кандидаты в президенты США проводили в четверг мероприятия раздельно вместо очного второго раунда предвыборных дебатов. Этот раунд был отменен в связи с заражением Трампа коронавирусом нового типа.

Напомним, согласно предварительны данным фирмы Nielsen, выступление Байдена на телеканале ABC посмотрели 12,7 млн человек, в то время как Трампа на NBC – 10,4 млн. Эта цифра не включает канал MSNBC, который также транслировал выступление Трампа.

Ранее данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы Байдена на победу после первых дебатов с Трампом выросли.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.