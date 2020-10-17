Диктатуру на ремонт

17.10.2020, 6:25, Разное

«Боинг» Лукашенко пригнали на техобслуживание в ФРГ, но рабочие не хотели чинить его из солидарности с белорусами. Чем кончилось?

Белорусский правительственный Boeing 737 EW-001PA прилетел 13 октября в гамбургский аэропорт Фульсбюттель, чтобы встать на техобслуживание местной компании Lufthansa Technik. Тогда же профсоюз Ver.di опубликовал в соцсетях воззвание к гамбургским трудящимся под заголовком «Пока мы обслуживаем его самолет, Лукашенко отдает приказы избивать рабочих». В нем рассказывается о разгоне протестов в Беларуси, подавлении свободы слова, несоблюдении трудового законодательства и фактическом отсутствии права на забастовки в стране. Что больше всего возмутило немецких трудящихся — подавление инициативы стачкомов в Беларуси. Члены профсоюза решили вспомнить старую традицию международной солидарности и поддержать Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП).

Гамбургским рабочим Lufthansa Technik не занимать опыта в борьбе с авторитарными режимами — в 1989 году к ним на ремонт уже пригоняли личный самолет румынского генсека Николае Чаушеску. Как раз тогда в Румынии шла революция, а Чаушеску отдал приказ «стрелять по мятежникам без предупреждения». «И в те времена мы вместе сложили гаечные ключи в знак протеста против этих действий», — вспомнили в профсоюзе и призвали соратников повторить акцию, а руководство Lufthansa — не штрафовать рабочих за отказ от ремонта.

Листовка рабочик немецкого предприятия Lufthansa Technik о самолете Лукашенко

Фактически немцы анонсировали план захвата президентского лайнера «в заложники» до выполнения выдвинутых совместно с БКДП требований:

прекратить насильственное подавление протестов;

предоставить неограниченные права на забастовки;

дать возможность организовываться в независимые профсоюзы;

отставка Лукашенко и демократические выборы;

освобождение всех политзеков и восстановление на работе всех уволенных.

Правда, в самой Lufthansa о саботаже обслуживания «Боинга» Лукашенко не слышали.

«Можем подтвердить, что у нас в Lufthansa Technik на техобслуживании сейчас находится машина Belavia. Работы со всеми самолетами в Гамбурге идут по плану», — рассказал «Новой» представитель Lufthansa Вольфганг Райнерт.

Подлинность заявления Ver.di нам подтвердил представитель гамбургской ячейки профсоюза Доминико Перрони. Значит, поставленные рабочими условия должны иметь силу и выходить за пределы соцсетей?

«Некоторые сотрудники Lufthansa Technik не хотят работать с самолетом [Лукашенко], но иные просто вынуждены. Виной тому — ситуация внутри компании Lufthansa», — говорят в профсоюзе.

Из-за пандемии Lufthansa зафиксировала убытки на сумму 1,7 млрд евро и, даже несмотря на пакет помощи от правительства ФРГ в размере 9 млрд евро, объявила о принудительных увольнениях. Спад пассажиропотока сперва заставил авиаперевозчика пойти на переговоры с профсоюзом, но в августе диалог завершился провалом — 35 тысяч сотрудников из Ver.di выдвинули предложения по мерам сокращения расходов, которые не затронули бы персонал, но руководство компании отказалось от их идей. В итоге на переговорах с бортпроводниками компания решила не повышать заработные платы и сократить рабочие часы.

«Коллеги, работающие на месте, сказали мне, что ситуация в компании сложная — кризис в авиаперевозках привел к кризису в Lufthansa, рабочим не так просто теперь отказаться от выполнения какого-либо контракта. Если работник выражает строгое нежелание обслуживать лайнер [Лукашенко], он может заняться другими машинами», — говорит Перрони.

Сотрудники гамбургского предприятия говорят, что в целом негативной реакции со стороны руководства после заявления о самолете Лукашенко не было. Невозможность полностью отказаться от ремонта «Боинга» — вопрос экономический, а не политический, поэтому дальнейших заявлений по делу ждать не стоит. «Скорее всего, какие-то воззвания мы можем увидеть, только если начальство решит принять штрафные меры в отношении сотрудников», — считают в профсоюзе.

Никита Кондратьев

руководитель службы информации