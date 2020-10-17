Кардиолог назвал самый полезный для сердца фрукт

17.10.2020, 6:20, Разное

Кардиолог Сюзанна Стейнбаум назвала фрукт, который является очень полезным для сердца. По ее словам, каждый день, людям, имеющие проблемы с работой этого органа, нужно употреблять в пищу авокадо.

Работа сердца зависит от нескольких сложных факторов. В их число входит рацион питания, курение, генетическая предрасположенность. Чтобы сохранить орган здоровым, человек должен употреблять нежирное мясо, рыбу, много свежих фруктов, овощей, продукты из цельного зерна. Что касается авокадо, то в нем содержатся поли- и мононенасыщенные жиры. Они способны предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Авокадо избавляет организм от «плохого» холестерина. Во фрукте содержится много клетчатки, следовательно, обеспечивается нормальный обмен веществ. Кроме того, продукт имеет в составе магний, калий, может восстановить суставы и снизить давление.

Каждое утро рекомендуется съедать половину авокадо. Его можно добавлять в смузи, салаты, класть на бутерброды. Фрукт отлично сочетается с любой зеленью.