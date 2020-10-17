 

Кардиолог назвал самый полезный для сердца фрукт

17.10.2020, 6:20, Разное

Кардиолог Сюзанна Стейнбаум назвала фрукт, который является очень полезным для сердца. По ее словам, каждый день, людям, имеющие проблемы с работой этого органа, нужно употреблять в пищу авокадо.
Работа сердца зависит от нескольких сложных факторов. В их число входит рацион питания, курение, генетическая предрасположенность. Чтобы сохранить орган здоровым, человек должен употреблять нежирное мясо, рыбу, много свежих фруктов, овощей, продукты из цельного зерна. Что касается авокадо, то в нем содержатся поли- и мононенасыщенные жиры. Они способны предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Авокадо избавляет организм от «плохого» холестерина. Во фрукте содержится много клетчатки, следовательно, обеспечивается нормальный обмен веществ. Кроме того, продукт имеет в составе магний, калий, может восстановить суставы и снизить давление.

Каждое утро рекомендуется съедать половину авокадо. Его можно добавлять в смузи, салаты, класть на бутерброды. Фрукт отлично сочетается с любой зеленью.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Похороненные заживо на стройках Мексики – легенда или мрачная реальность?

25.06 / Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание за клевету, из-за которой ее лишили рекламного контракта

28.06 / Эксперты рассказали о причинах проблемы нахождения мужчинами женской “точки G”

27.06 / Власти скупили миллионы масок по всей стране для избиркомов

18.07 / Мнение: “Кто вас сюда звал?!”

16.08 / Мнение: После

28.08 / Военный эксперт высмеял панику военных США из-за всплывшей на Аляске российской АПЛ

20.07 / Марьяна Спивак сообщила о съемках новых эпизодов сериала “Шифр”

26.08 / Мнение: “Последняя диктатура” в сердце Европы

01.08 / Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска