 

Иосиф Оганесян хочет запустить собственный YouTube-проект

17.10.2020, 6:20, Разное

Звезда «ДОМа-2» Иосиф Оганесян пояснил подписчикам о том, что планирует запустить собственный YouTube-проект. Дело в том, что руководство реалити-шоу приняло решение закрыть два его ответвления, поэтому он с супругой Сашой Черно вскоре покинет телестройку.
Фолловеры поинтересовались у Иосифа Оганесяна, где можно будет наблюдать за их парой после окончания проекта. Закрытие коснется шоу «Спаси свою любовь» и «Остров любви», так как из-за пандемии коронавируса популярное шоу потерпело значительные финансовые убытки. Участник «ДОМа-2» успокоил поклонников и отметил, что не намерен прощаться со своей публичностью. Он работает над созданием собственного YouTube-проекта, а также будет еще активнее вести свои профили в Instagram, Telegram и TikTok. Иосиф Оганесян надеется, что его затея придется по душе подписчикам.

Участники реалити-шоу до последнего надеялись на то, что руководство канала не будет закрывать некоторые ответвления «ДОМа-2». Проект уже начали покидать старые герои. Например, недавно ушел Степан Маньщиков и его жена Ангелина Вовк, которая недавно родила ему дочь Степанию.



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