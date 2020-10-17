Пластический хирург заметил следы пластических операций на лице Ксении Бородиной

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17.10.2020, 6:20, Разное

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф заметил, что на лице Ксении Бородиной присутствуют следы от пластических операций. Сама же ведущая отмечает, что никогда не переносила подобных хирургических вмешательств.
Ксения Бородина уже 16 лет ведет проект «Дом-2» на канале ТНТ. За это время внешний вид ведущей заметно изменился. Речь идет о прическе, макияже, стиле одежды. Поклонники уверены, что знаменитость делала ринопластику, но сама же она опровергает данную информацию.

Недавно Бородина поделилась с подписчиками архивными фотографиями и поиронизировала над своим внешним видом. Пластический хирург сравнил многолетние снимки знаменитости с актуальными, на которых нашел следы хирургического вмешательства. По словам специалиста, ведущая делала инъекции в губы, поскольку они обрели красивый объем. Он предположил, что проводилось коррекция гиалуроновой кислотой.

Пластический хирург также заметил, что нос Бородиной стал короче. Его кончик приподнят наверх, а спинка выровнена. Коррекцию носа специалист назвал очень эстетичной и аккуратно проведенной.



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