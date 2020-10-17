Россия остановила экспорт препарата от коронавируса «Арепливир»

17.10.2020, 6:08, Новости дня

Поставки препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» за рубеж остановлены из-за высокого спроса в России, сказал главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Мы поставляли в страны Средней Азии. Это были разовые поставки, там нет регулярных поставок», – цитирует РИА «Новости» Младенцева.

Он отметил, что «Арепливир» поступил во все регионы России. «Мы поставили во все регионы. Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке во всю уже продается препарат», – сказал Младенцев.

Также исполнительный директор компании объяснил, почему сейчас в аптеках не везде можно увидеть «Арепливир».

«Первый момент, объективно, производство масштабируется не быстро. Мы, собственно говоря, этот месяц занимались тем, что перестраивали производство под розничный спрос. Второй момент, аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно. Третий момент, маркировка плохо работает в аптеках», – сказал он.

«Период между приемкой товара от нас и моментом, когда он мог быть положен на полки, составлял от двух недель в некоторых аптечных сетях, потому что плохо работает система учета маркированной продукции и выпуска в обращение. Мы получаем жалобы от многих аптечных учреждений по этому вопросу», – добавил Младенцев.

Кроме того, он отметил, что до сих пор не все врачи, которые занимаются с болеющими коронавирусом пациентами, прописывают препараты фавипиравир и «Арепливир», которые являются рекомендованным к применению.

В сентябре Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира.

Также фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.