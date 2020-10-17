В Сахаре сохранилось 2 миллиарда деревьев

17.10.2020, 5:55, Новости дня

Самая большая на Земле пустыня Сахара – не такое уж безжизненное пространство, как об этом принято думать. Используя искусственный интеллект, ученые из Копенгагенского университета обследовали территорию и с удивлением обнаружили, что на ней находится почти два миллиарда деревьев.

По словам исследователей, территория Сахары очень неоднородно. Конечно, там нет никаких лесов и лугов с сочной травой. Однако полностью безжизненные участки перемежевываются с территориями, на которых попадается немало одиноко стоящих деревьев.

Ранее считалось, что их общее количество ничтожно мало. Но в действительности счет идет на миллиарды растений, которые, в случае увлажнения климата, могут стать основой для возрождения лесов.