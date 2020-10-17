 

Несанкционированная акция в Хабаровске собрала около 500 человек

17.10.2020, 5:48, Новости дня

Несанкционированная акция на площади Ленина в Хабаровске в поддержку арестованного по подозрению в заказных убийствах экс-губернатора края Сергея Фургала собрала около 500 человек, сообщила пресс-служба администрации города.

Пришедшие на несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске выдвигали требования проведения открытого суда присяжных и рассмотрения дела на территории региона, говорится в сообщении на сайте Администрации города Хабаровска.

В городской администрации напомнили, что в Хабаровском крае введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19. Действует обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность граждан и поддерживать общественный порядок, работают с участниками несанкционированных акций. Так, сотрудниками органов внутренних дел ведется анализ данных систем видеофиксации и документирование причастности к правонарушениям инициаторов и активистов несанкционированных акций.

По итогам этой работы на минувшей неделе судом рассмотрено 40 материалов в отношении участников, в том числе организаторов несанкционированных публичных мероприятий. Ряд участников несанкционированных митингов привлечены к административной ответственности: аресты, штрафы и обязательные работы.

Ранее политолог Виктор Потуремский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что обычные хабаровчане стали уставать от этих акций, а протест в Хабаровске маргинализировался.



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