Мнение: Цинизм и блокбастеры

17.10.2020, 5:20, Разное



Кадр из фильма “Вратарь Галактики”

Посмотрел тут “Стрельцова” – что-то сказать не получается, только в бессильной злобе сжать кулаки. Сейчас вот также, пуская пузыри, идет на дно “Вратарь Галактики” – это и вовсе феерически бездарное “кено”, куда была вбухана чертова прорва денег, но людей в здравом уме смотреть ЭТО не нашлось (лично с меня уже одного трейлера хватило). Если они отобьют хотя бы десятую часть бюджета – будет огромный успех, но вряд ли.

Но была у меня рецензия – давно – на фильм “Черная молния” Бекмамбетова, тоже успешно провалившийся в прокате и сегодня уже прочно и навсегда забытый. Там я попытался объснить, почему “у них” получается, а “у нас” – нет.

Почему “Волги” не летают

Фильм “Черная молния”, очередной жуткий опус Тимура Бекмамбетова, уверенно проваливается в прокате, даже с учетом Украины и Прибалтики. Похоже, фильм даже не отобьет затраты.

Казалось бы, создатели фильма все старались делать “по-взрослому”, исходили из вернейших, проверенных временем, освященных самим Голливудом предпосылок:

1. Публика – дура, ей чем тупее, тем лучше

2. Надо больше спецэффектов

3. Надо еще больше спецэффектов

4. На Западе лучше знают, как делать блокбастеры.

5. Надо, чтоб было “молодежно”.

Все ведь так и сделали! Нарочито идиотский сюжет (зачем должна летать “Волга”, машина явно не для этого предназначенная, и при чем здесь “эффективность топлива” – вопрос из той же серии, что и – почему вдруг начинает летать человек-паук, если сами пауки ни фига не летают?); Спецэффектов море, все сделано “по канонам” борьбы Героя-Одиночки с Силами Зла в лице другого Героя-Одиночки… Наконец, сама по себе история просто рабски скопирована с “Человека-паука”, что быстро замечают даже юные зрители (сужу по своему ребенку – собственно, он мне на это первый и указал во время совместного просмотра, я не такой знаток “Человека-паука”). А фильм при этом не только скучный, но и раздражает.

Почему так? Думаю, тут вся беда в авторской манере Бекмамбетова – и это, боюсь, уже не лечится.

Бекмамбетову НЕЛЬЗЯ давать снимать блокбастеры… Потому что главная составляющая его взгляда на мир – безграничный цинизм. Насквозь циничен сам замысел “Иронии судьбы-2”, цинизм на корню погубил “Особо опасен”… И вот “Черная молния”.

В фильмах Бекмамбетова всегда очень чувствуется, что автор фильма глубоко презирает как всех без исключения персонажей, так и публику, сидящую в зале. Для него и те и другие – мерзкие целлулоидные куклы: одни бессмысленно кривляются на экране, другие должны в зубах принести денежку в кассу и после проваливать в тартарары.

Такое вот, я бы сказал, глубоко артхаусное отношение к кинопроцессу. Для блокбастера оно противопоказано.

Режиссер блокбастера должен (!) быть, если хотите, немного глуповат. Он должен искренне верить, будто своей поделкой, помимо тупого зарабатывания бабла, он приносит некую неизъяснимую пользу стране, нации, а еще лучше – всему человечеству. Несет, не побоюсь этого слова, Свет Истины.

Звучит глуповато, согласен. Но именно таковы “Матрицы” бр.Вачовски, таковы “Звездные войны” Лукаса. Питер Джексон, снимая всю эту мутотень про хоббитов (которую лично я могу смотреть только в озвучке Гоблина), тоже не скрывал некие мессианские намерения, чуть ли не в духе “я хочу улучшить мир (!!-С.) своим фильмом”.

Да что говорить, если даже “Бетмены” и “Супермены”, на вкус, цвет и запах неотличимые от сказки для детей 5-7 лет с задержкой в развитии, снимались в Голливуде как ЭПОС – лучшими режиссерами, с лучшими актерами, на передовой технике и за огромные бюджеты!

Почему так? Да потому что голый меркантильный расчет – “вбухаем побольше, получим на выходе вообще до хрена” – в этих фильмах присутствует только на уровне продюсеров. На собственно творческом уровне там – если мы говорим о коммерчески успешных блокбастерах – реализуются гуманистические амбиции. Об их смехотворности можно долго рассуждать, но несомненно, что они ЕСТЬ.

И это как раз то, что намертво отсутствует у Бекмамбетова, да и, шире, вообще в нашем кинематографе, претендующем на кассовость. У нас в России это вообще крайне распространенный недуг – принимать цинизм за ум. Оттого и “Обитаемый остров” недалеко ушел от “Черной молнии” – все эти “российские блокбастеры” равно сочатся презрением к зрителю именно как к человеку. Режиссеры, сами считающие себя тонкими и высокодуховными “профессионалами” (вот оно, любимое словечко нынешней эпохи), уверены в том, что публика в зале – тупая скотина, жрущая попкорн и мыслить неспособная в принципе.

Главное, что оно, может, так и есть, кто ж спорит. Но парадокс в том, что эта безмысленная публика такое отношение ЧУВСТВУЕТ. И реагирует рефлекторно – “НЕ НАДА”. Оттого наши “профессионалы” упорно проваливаются в прокате, принося продюсерам одни убытки. Это наш специфический, российский подвид “профессионалов”, описываемый словами “все могут, только денег не зарабатывают”. Почему – ответ простой: “среда не та”. (2010)