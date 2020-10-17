Мнение: Карабах. 16.10.2020. Вечер.

17.10.2020, 5:15, Разное

На вечер 16 октября:

1. Азербайджан подтвердил контроль над высотами вокруг Мадагиза.

2. Занятие Гадрута.

3. Поселков к северу от Гадрута.

4. Нескольких поселков к югу и юго-западу от Физули.

На волне развития успеха, Алиев уже заявил, что для полноты успеха надо взять Шушу. При текущих тенденциях это отнюдь не невероятный вариант.

PS. Прочее.

1. Азербайджан сегодня заявил об уничтожении комплекса С-300. Ждем фактического подтверждения или опровержения.

Относительно обстрела Нахичевани из ОТРК, то как выяснилось, за кадры обстрела Нахичевани выдавали кадры из Гянджи. Впрочем, по обломкам ракеты все равно вопросы остаются.

2. Иран перебрасывает дополнительные войска к границе с Карабахом, из которого снаряды продолжают залетать на территорию Ирана. Армения заявляет, что азербайджанцы специально держат войска в непосредственном близости от границ с Ираном, чтобы когда по ним стреляют армяне, некоторые снаряды дающие перелеты падали в Иране. Сомневаюсь, что Иран будет разбираться в причинах – все что залетает, он уже сбивает. Обстрелы своей территории он конечно долго терпеть не будет и целебные артобстрелы в теории могут получить и те и другие. Если уж Иран не забоялся сбивать американские БПЛА и бомбить американские базы, то обстрел армянских или азербайджанских позиций, с которых ведется огонь по территории Ирана, не является чем-то невероятным.

3. Алиев сегодня обвинил российских армян в том, что они купили себе Ил-76 и возят в Армению добровольцев, ПТРК и ПЗРК.

Вполне понятно, что это косвенное обвинение в адрес России, так как вполне понятно, что оптовые партии ПТРК и ПЗРК на развалах в России не продают.

Армянская диаспора отрицает такие поставки. Также муссируется тема поставок вооружений в Армению через Иран, хотя Иран по заявлению Алиева, закрыл свое небо для военных поставок в Армению. Но про поезда ничего не говорилось, так что тема обсуждаема.

4. Алиев обвинил Госдеп США в неправильных оценках происходящего в Карабахе. Впрочем, США не смотря на риторику, тоже не спешат спасать Пашиняна. С одной стороны, им интересно посмотреть, как будет развиваться конфликт России и Турции, а с другой стороны, администрация Трампа крайне негативно настроена в отношении Сороса, так что спасать его креатуру в Ереване Трамп вряд ли будет, тем более перед выборами, где один из его главных лозунгов "Нет бесконечным войнам во всяческих бантустанах". При Байдене, все могло бы быть иначе, но он если и победит, то вступит в должность лишь в январе, а до января армяне могут успеть про…ть в Карабахе все полимеры.

5. Установлены личности двух азербайджанских солдат, которые засветились с отрезанной головой.



Служат в 701-й мотострелковой бригаде.

Новые видео из Гадрута. Людей нет, что-то никто не верит Алиеву и возможности сосуществования.

Азербайджанские войска в районе Джебраила. Можно заметить 3 битых армянских танка и покойников.

Вид на Мадагиз с другой стороны.

Разрушенное азербайджанское кладбище в Джебраиле.

Армяне хоронят своих погибших.

Якобы поставка техники через Иран для Армении.

Митинг армян в Канаде.

В Баку празднуют.