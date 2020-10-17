Мнения: Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

17.10.2020, 5:08, Новости дня

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал широкое внедрение самых разнообразных форм прямой демократии. Правда, на практике это не задалось – даже новый закон о референдуме так до сих пор и не принят. Но вот перед местными выборами он вдруг вспомнил о своем обязательстве общаться с избирателями.

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал широкое внедрение самых разнообразных форм прямой демократии. Правда, на практике это не задалось – даже новый закон о референдуме так до сих пор и не принят. Но вот перед местными выборами он вдруг вспомнил о своем обязательстве общаться с избирателями.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств. Впервые в истории независимости мы спросим, а что думаешь ты», – обратился Зеленский к избирателям.

Опрос будет проводиться волонтерами около избирательных участков. Судя по всему, задача проекта Зеленского состоит в том, чтобы максимально мобилизовать избирателей «Слуги народа» накануне местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Технологические задачи

Партия «Слуга народа» действительно находится в ситуации, когда ей требуется какая-то «волшебная таблетка». Положение ее не самое лучшее: по данным социологической группы «Рейтинг», агрегированный рейтинг партии Зеленского при выборах в областные советы составляет всего 17%, в то время как у ближайших конкурентов – «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и «Европейской солидарности» Петра Порошенко – около 12%. Для сравнения: парламентский рейтинг партий – 26%, 17% и 16% соответственно. Такой «таблеткой», призванной улучшить положение «слуг», и должен стать опрос.

Во-первых, президент резко меняет всю повестку дня. В общенациональном информационном поле главную роль играли темы попыток власти сломить региональные элиты, договориться о мире в Донбассе, победить эпидемию коронавируса. Все эти темы для власти оказались провальными. А сейчас всё информационное пространство будет заполнено обсуждением инициативы Зеленского и вопросов, которые будут вынесены на голосование. Ну а поскольку до выборов осталось десять дней, то для оппозиции изменить повестку дня практически нереально.

Конечно, и сама инициатива, и конкретные вопросы вызывают в первую очередь негативную реакцию, но сейчас важно то, что повестка дня определяется именно президентом.

Во-вторых, президент возвращается к идее прямой демократии, что является прямым выполнением его предвыборных обещаний. Сторонники Зеленского уже воспрянули духом. Очевидно, что многие избиратели пойдут на участки уже просто затем, чтобы принять участие в президентском опросе. Более того, таких избирателей может оказаться даже больше, чем голосующих на местных выборах (на них традиционно явка заметно ниже, чем на выборах президентских и парламентских).

Возникает фактор прямого диалога президента с обществом, причем президент не говорит, а спрашивает мнения граждан. А у них, соответственно, возникает иллюзия участия в управлении страной.

В-третьих, это момент закрепления решений власти. По крайней мере, по этим вопросам власть может принимать решения, опираться на выраженное в ходе опроса мнение народа.

Вопросы

Зеленский собирался вопросы попридержать и выдавать по одному в день (что правильно с точки зрения шоу, но неправильно, учитывая сжатые сроки и то, что Зеленский всё же президент, а не актер оригинального жанра), но сделать это не удалось – их «слили» в Сеть.

– «Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?»

– «Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?»

– «Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?»

– «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения страданий тяжелых больных?»

– «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?»

Риски

После выборов этот удачный ход Зеленского превратится в свою противоположность. Собственно, уже начинает превращаться, но пока незаметно.

Во-первых, опыт проведения экзитполов показывает, что подобного рода опрос очень сложен и вообще едва ли осуществим в предложенные сроки. Тут даже работу избирательных комиссий нормально организовать не получается.

Во-вторых, уже сейчас возникают вопросы относительно тем опроса. Очевидно ведь, что легализация медицинского каннабиса интересует людей в значительно меньшей степени, чем, например, открытие рынка земли. Рынок земли, однако, предметом референдума или хотя бы официального опроса не стал. Правда, он был в предвыборной программе Зеленского, и президент мог сказать, что этот этап был пройден ранее.

В-третьих, у избирателей возникнут вопросы относительно имплементации результатов опроса, причем нередко – в прошедшем времени. Например, любые вопросы относительно борьбы с коррупцией прошлой власти требовали ответа еще весной, когда президент обещал сажать. Весной сажать, однако, не начали. Ни одно из дел против, например, Порошенко, до логического конца доведено не было…

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