Лоукостер «Победа» закупит тренажеры для улыбок стюардесс

17.10.2020, 5:08, Новости дня

Лоукостер «Победа» закупит около трех тысяч тренажеров для улыбок бортпроводников. Потратить на них авиакомпания планирует порядка 540 тыс. рублей.

«Поставка тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки Silicone face slimmer (или аналог)», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

Уточняется, что в планах закупить порядка трех тысяч таких тренажеров.

«Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника – наш стандарт», – добавили в авиакомпании.

Также в пресс-службе авиакомпании объяснили, что навыком правильной мимики должны обладать все выпускники их курсов.

«С учетом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу, хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения», – передает радиостанция «Говорит Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее гендиректор группы «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что компания решила поставить на свои основные маршруты, кроме дальнемагистральных, самолеты авиакомпании «Победа», что позволит снизить цены на билеты на 30%.