 

Россиян призвали «не ждать плато» и соблюдать меры против COVID-19

17.10.2020, 5:08, Новости дня

Жителям РФ следует соблюдать комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, это главная задача на сегодня, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот самая главная задача сегодня для каждого из нас – соблюдать этот комплекс мер (против коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) неукоснительно», – сообщила Попова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, гигиену рук и поверхностей, «это меры, которые известны давно», указала руководитель ведомства.

Также Попова высказалась на тему выхода РФ на плато по заболеваемости коронавирусом. «Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания», – подчеркнула она.

Кроме того, Попова заявляла, что в РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.

За последние сутки в РФ выявлено 15 тыс. 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.



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