 

Резников заявил, что хочет заранее готовить политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации

17.10.2020, 5:05, Новости дня

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников рассказал в интервью хорватскому телеканалу N1, что во время недавней поездки в город Вуковар понял, что главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции оккупированных территорий является восстановление доверия между людьми. Об этом 16 октября сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

“Лучший способ восстановления этого доверия – активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре”, – пояснил он.

Резников отметил, что вернулся в Украину с идеей заранее готовить сотрудников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации будут готовы работать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вуковар был столицей Сербской автономной области Восточная Славония, несербское население в начале 1990-х из города было изгнано. После учреждения в 1996 году временной администрации ООН город был мирно реинтегрирован в состав Хорватии в 1998 году. Тогда же начался процесс восстановления города и возвращения беженцев. После интеграции города в состав Хорватии произошел возврат сербского населения, которое вновь составило около трети от всех жителей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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