Кравчук: Вопрос Зеленского о наказании за коррупцию станет последним звонком для правоохранителей

17.10.2020, 5:05, Новости дня

Вопрос президента Украины Владимира Зеленского о введении пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах станет “последним звоночком” для правоохранительной системы. Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 16 октября первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

“Понятно, что люди не хотят коррупции, они хотят, чтобы была борьба с коррупцией. Я думаю, что этот вопрос будет последним звоночком для правоохранительной системы. Если народ скажет, что коррупционеры должны отвечать за коррупцию, и после этого наша правоохранительная система не сможет выполнить волю народа, тогда это будет означать, что надо менять всю систему. Это будет сигнал для президента”, – сказал Кравчук.

Зеленский вынес на опрос те вопросы, которые считает нужным обсудить, отметил экс-президент.

“Наконец-то появилась власть, которая имеет силу воли и покажет народу, кто, когда и что украл. […] Зеленский имеет конституционное право, законное право провести опрос”, – убежден политик.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы обнародовали постепенно.

14 и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Сегодня он обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств “украинского происхождения”.