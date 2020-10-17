Зеленский назвал последние вопросы всеукраинского опроса и полетел в Турцию, в Украине новый коронавирусный рекорд. Главное за день

17.10.2020, 5:05, Новости дня

Зеленский озвучил три последних вопроса всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние три темы для всеукраинского опроса, который намечен на 25 октября, связаны с сокращением числа нардепов, легализацией каннабиса в лечебных целях и выполнением странами – подписантами Будапештского меморандума их обязательств.

Украинский президент прилетел к Эрдогану

16 октября президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию с рабочим визитом. По результатам встречи с президентом Реджепом Эрдоганом стороны сделали совместное заявление, подписали рамочное военное соглашение и ряд других двухсторонних документов.

Зеленский вручил Эрдогану орден Ярослава Мудрого. В тот же день украинский президент встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.

Очередной коронавирусный рекорд в Украине

За сутки 15 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 5992 человек, 106 пациентов умерли. Это новый рекорд. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 287 231, жертвами заболевания стало 5408 человек.

Фигуранту дела об убийстве Гандзюк вынесли приговор

16 октября Приморский райсуд Одессы вынес приговор Игорю Павловскому, фигуранту дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Его признали виновным в сокрытии преступления и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Из-за того, что Павловский пошел на сделку со следствием, его освободили от отбывания этого срока и назначили испытательный срок длительностью один год.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза за строительство Крымского моста

За строительство россиянами Крымского моста, соединяющего РФ с аннексированным Крымом, Швейцария ввела санкции против четырех компаний: “Ленпромтранспроект”, “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск”, “Крымская железная дорога” и “Крымская первая страховая компания”.

Экс-президента Франции Саркози обвинили в создании преступного сообщества

Национальная финансовая прокуратура считает, что предвыборную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози финансировали из Ливии. Саркози обвиняют в участии в “преступном сообществе” – такое обвинение президент Франции получил впервые в истории страны.

В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории

По данным СМИ, человек, который вечером 16 октября обезглавил профессора истории в одном из пригородов Парижа, – 18-летний уроженец Москвы. Незадолго до смерти преподаватель рассказывал своим ученикам на уроке о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда.