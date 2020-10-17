 

На Украине пятикратно сократилось число новых фильмов на госязыке

17.10.2020, 4:48, Новости дня

Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке, сообщил уполномоченный по защите государственного языка республики Тарас Кремень.

В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%, написал Кремень в Facebook.

Общее количество названий фильмов и количество экземпляров фильмов, снятых, дублированных, озвученных или субтитральных на украинском языке в 2019 году составило 523, по состоянию на 1 октября 2020 года – 286.

«К сожалению, мы наблюдаем тенденцию к значительному сокращению количества лент, которые выходят на украинском языке, что, по моему мнению, говорит о необходимости усиления господдержки украинского кино. Речь идет и о правильном финансировании украинского кино, и об обеспечении прозрачных условий для конкурса по предоставлению госфинансирования кинопроектов. Последние должны соответствовать и критериям качества, и национальным интересам», – отметил омбудсмен.

Кремень также подчеркнул, что с 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке.

Ранее на Украине выступили против возвращения обучения в школах на русском языке. Между тем большинство украинцев поддерживают право на обучение на русском языке.



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