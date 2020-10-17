Генпрокуратура Азербайджана назвала число погибших при обстреле Гянджи

17.10.2020, 4:48, Новости дня

Число погибших в результате ракетного обстрела крупного азербайджанского города Гянджа увеличилось до 12 человек, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

«В результате ракетного обстрела около 01.00 (00.00 мск) 17 октября центра города Гянджа погибли 12 человек, ранены более 40 гражданских лиц, нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данным телеканала АзТВ, в городе в ночь на субботу раздалось три взрыва. В первом случае ракета попала в жилые дома частного сектора, в результате было разрушено около 20 домов, пострадало здание школы.

Вторая попавшая по Гяндже ракета, по словам очевидцев, разрушила около десятка частных домов, здесь погиб один человек, около десяти получили ранения. Воронка на месте второго попадания меньше, чем в первом случае, вероятно, здесь была применена не баллистическая ракета «Эльбрус» (SCUD), а менее мощная «Смерч». Спасатели ведут разбор завалов.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного удара Армении по городу Гянджа погибли более десяти мирных жителей, около 40 получили ранения. По его данным, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад».

Отметим, это не первый случай, когда в Баку обвиняют Ереван в обстреле второго по величине города в Азербайджане. Так, 11 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели девяти человек в результате ракетного обстрела города Гянджа. При этом Армения опровергла сообщения об обстреле Гянджи.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.