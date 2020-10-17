Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Назрани

17.10.2020, 4:48, Новости дня

В ходе спецоперации в Назрани, по предварительным данным, ликвидирован один боевик, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии.

«В результате спецоперации ликвидирован один боевик. Он передвигался на машине марки «Жигули», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что ликвидированный боевик находился в розыске, это уроженец Ингушетии. По поступающей информации, в зоне КТО взорвался автомобиль.

Напомним, в субботу ночью сотрудники ФСБ блокировали в Назрани несколько боевиков.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что за год на Северном Кавказе предотвращено 19 терактов, уничтожены 60 боевиков. Так, в пятницу ФСБ предотвратила теракт у «Родины-матери» в Волгограде. Подозреваемые планировали провести серию терактов. Кроме того, во вторник утром в Октябрьском районе Грозного завершилась контртеррористическая спецоперация, в результате были ликвидированы четверо боевиков, которые планировали совершение терактов. В ходе столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные боевики прибыли из-за рубежа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по Кавказу разбредаются исламские боевики из Карабаха.