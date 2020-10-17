The Guardian: отравление Навального могла организовать служба ФСБ по защите конституционного строя

17.10.2020, 4:15, Разное

К организации покушения на российского оппозиционера Алексея Навального могла быть причастная так называемая Вторая служба ФСБ РФ, утверждает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах ФРГ, Британии и Франции.

Вторая служба (официально — ФГКУ «Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом») создана из пятого управления КГБ СССР, которое занималось борьбой с идеологическими диверсиями и преследовала участников диссидентского движения в Советском Союзе. Ее возглавляет генерал Алексей Седов, экс-замдиректора ФСКН и бывший офицер ленинградского КГБ.

По данным The Guardian, целью Второй службы было не убить Навального, а «подать ему сигнал и вынудить бежать из страны».

Кто попал в список по Навальному? Иллюстрация: Анна Жаворонкова / «Новая»

Ранее Служба по защите конституционного строя занималась уголовным делом против театрального режиссера Кирилла Серебренникова и координировала масштабное «московское дело» о протестах летом 2019 года.

15 октября Европейский союз ввел персональные санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению Навального.

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В черном списке оказались чиновники Администрации президента и Минобороны, а также директор ФСБ Александр Бортников. Навальный ранее сам неоднократно называл Бортникова в числе предполагаемых организаторов нападения.

По данным ЕС, Бортников ответственен за организацию операции по отравлению и слежки за политиком. Администрация президента, по сведения Брюсселя, вела работу по дискредитации Навального и оказывала поддержку отравителям, а заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко были ответствены за хранение боевых ядов. Кроме того, в список попали постпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (именно в Сибири оппозиционер впал в кому) и Институт органической химии: там, по одной из версий, производился яд «Новичок».

Замминистра обороны Криворучко в 2014 году становился фигурантом расследования Навального о скрытых бизнес-интересах главы московского дептранса Максима Ликсутова.

К санкциям также присоединились Великобритания и Норвегия.

Таким образом, страны поддержали предложение Франции и Германии. Это случилось после того, как Организации по запрещению химоружия подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок». До этого правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии этого яда в пробах Навального. РФ отравление политика отрицает.