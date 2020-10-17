Ученые: Игры в грязи способствуют укреплению иммунитета детей

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17.10.2020, 4:10, Разное

Финляндские исследователи из университета Хельсинки рассказали о пользе игр в грязи на открытом воздухе для укрепления иммунной системы детей. Это касается и прогулок в детском саду.
Исследователи предложили добавить на детских игровых площадках почву и растительность из леса. По мнению ученых, это позволит разнообразить микробиом, оказывающий влияние на метаболизм, функционирование мозга, иммунитет, а также иные важные процессы в организме. Специалисты провели эксперименты в десяти детских садах, в каждом из которых было около 75 детей возрастом три-пять лет. В четырех детских учреждениях улучшили площадки для игр, добавив лесную почву с дерном, однолетние растения и блоки из торфа. Еще в трех садиках детей регулярно вывозили на прогулки в расположенные поблизости леса, а в трех оставшихся воспитанники играли на обычных площадках из гравия с минимальным количеством растительности. После месяца наблюдений исследователи обнаружили у детей, гуляющих в лесу и на обновленных площадках, изменения в иммунной системе, а именно повышение в крови количества противовоспалительного белка IL-10, воздействующего на иммунорегуляцию и воспаление.

Ученые подчеркивают, для детей необходимы игры в верхнем слое почвы с разнообразием микробов, копание и сажание растений, а не только добавление небольшого количества кустов и травы, пишет «Ридус».



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