Мужчинам раскрыли секрет успешного соблазнения женщин

17.10.2020, 4:10, Разное

Эксперты по пикапу рассказали, как добиться успеха у противоположного пола. Для соблазнения женщины мужчине необходимо знать ряд секретов.

Известная поговорка о том, что прекрасный пол любит ушами, оказалась не совсем соответствующей реальности. Для того, чтобы поразить даму, одних красивых слов мало. Также не главными в деле соблазнения оказались дорогие подарки или героические поступки. По утверждению специалистов по пикапу, в первую очередь представительницы слабого пола ожидают от мужчины прикосновений.

Именно тактильный способ называется наиболее действенным в отношениях. Если же так называемый «конфетно-букетный» период затягивается, житель может получить вовсе не то, чего добивался изначально. Вместо любви и интимных отношений такие взаимоотношения рискуют перерасти в обычную дружбу.

Поэтому эксперты советуют не избегать тактильного контакта, прикосновений к избраннице. Более того, не рекомендуется каждый раз спрашивать разрешения у женщины. Если поначалу дама может противиться этому, как пишет «Слово и дело», то далее подобная игра ослабнет и появится шанс того, что отношения дружеские перейдут в более близкие и откровенные.