 

Мужчинам раскрыли секрет успешного соблазнения женщин

17.10.2020, 4:10, Разное

Эксперты по пикапу рассказали, как добиться успеха у противоположного пола. Для соблазнения женщины мужчине необходимо знать ряд секретов.
Известная поговорка о том, что прекрасный пол любит ушами, оказалась не совсем соответствующей реальности. Для того, чтобы поразить даму, одних красивых слов мало. Также не главными в деле соблазнения оказались дорогие подарки или героические поступки. По утверждению специалистов по пикапу, в первую очередь представительницы слабого пола ожидают от мужчины прикосновений.

Именно тактильный способ называется наиболее действенным в отношениях. Если же так называемый «конфетно-букетный» период затягивается, житель может получить вовсе не то, чего добивался изначально. Вместо любви и интимных отношений такие взаимоотношения рискуют перерасти в обычную дружбу.

Поэтому эксперты советуют не избегать тактильного контакта, прикосновений к избраннице. Более того, не рекомендуется каждый раз спрашивать разрешения у женщины. Если поначалу дама может противиться этому, как пишет «Слово и дело», то далее подобная игра ослабнет и появится шанс того, что отношения дружеские перейдут в более близкие и откровенные.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Алена Водонаева заявила о продаже своего Porsche за 4 миллиона рублей

05.09 / Главный нарколог Кузбасса Лопатин объяснил, почему нельзя пить самогон

07.10 / Представлен смартфон Teracube 2e с корпусом из биоразлагаемых материалов

07.08 / Это официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в новом байопике

16.10 / Сотни тысяч зараженных в день: ученые напугали прогнозом по коронавирусу в России

28.06 / С оккупантами не сотрудничать: Минобороны Латвии издало буклет на случай войны

11.10 / Мнение: Грета Тунберг за Байдена

03.08 / Экономист назвал способ увеличить пенсии в России

26.07 / Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

24.09 / Врач Ивашкевич назвала неожиданную опасность хурмы для кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска