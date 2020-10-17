 

Ученые рассказали об эффективном в борьбе с раком и болезнью Альцгеймера известном растении

17.10.2020, 4:10, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили эффективные свойства в борьбе с болезнью Альцгеймера и онкозаболеваниями известного растения – расторопши. По словам исследователей, полезные качества данного представителя флоры обеспечиваются одним из его уникальных компонентов.
Как информируют ученые, в расторопше, в народе называемой марьиным чертополохом, содержится силимарин, который обладает свойством задерживать рост опухолевых клеток, останавливая таким образом ряд раковых воспалений в печени и кишечнике. Также экстракт расторопши исключает перенасыщение мозга белком, обеспечивая необходимую устойчивость клеток к окислительному стрессу. Это, в свою очередь, способно замедлить возрастную деградацию мозга, связанную с болезнью Альцгеймера. Кроме того, действие силимарина сопряжено с укреплением мембраны клеток печени, усилением синтеза белков и фосфолипидов и стимулированием образования новых клеток, а такие процессы содействуют лечению цирроза и гепатита.

Впрочем, специалисты добавили, что на данный момент не совсем ясен уровень эффективности расторопши. В связи с этим они анонсируют продолжение исследовательских работ в ближайшей перспективе.



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