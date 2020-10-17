Попова высказалась за сохранение добровольной вакцинации в России

17.10.2020, 4:08, Новости дня

В РФ не стоит вводить обязательную вакцинацию, население демонстрирует высокий интерес к иммунизации, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Обязательности у нас в стране нет ни для кого, иммунизация в РФ остается добровольной и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно. И даже сегодняшний очень высокий интерес к иммунизации против гриппа показывает, что у нас очень сознательное население», – сообщила Попова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Россияне, по словам Поповой, понимают, что в РФ есть возможность защититься от инфекций, а руководство страны предоставляет возможность иммунизации за счет федерального бюджета, а не за счет средств населения.

Также Попова затронула тему изменчивости новой коронавирусной инфекции. «Сегодня мы видим, что он (коронавирус – прим. ВЗГЛЯД) в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность и «злость», – сказала глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем лекарства, которое было бы абсолютно действенным при лечении коронавируса, в мире пока не существует, приводит слова Поповой РИА «Новости».

Власти страны принимают максимальные меры для недопущения перегрузки системы здравоохранения, отметила она. «Государство принимает сегодня максимальные меры в Российской Федерации, чтобы не было перегрузки здравоохранения, чтобы помощь была оказана каждому. Каждый из нас сегодня должен сам отреагировать правильным образом, который сегодня понятен», – сообщила глава ведомства.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко высказался на тему вакцинации врачей, работающих с коронавирусными пациентами. «Врачей до конца года нужно привить всех, которые работают на амбулаторном приеме, на скорой помощи и в местах, потенциально опасных в плане заражения. Сегодня министерство промышленности совместно с Минздравом это реализует», – отметил глава министерства.

Он добавил, что качество медицинских изделий, регистрирующихся в РФ по ускоренной процедуре для борьбы с коронавирусом, не снизилось. «Качество проверялось, <…> напрямую в лабораториях, и лаборатории, которые выпускали изделия, – они непосредственно государственный лаборатории, сами контролируют качество. То, что прошло через процедуру выпуска, особенно через государственные лаборатории, гарантировано, что оно соответствует требованиям безопасности и качества», – сообщил министр.

Также Попова в пятницу сообщала, что российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства.

В августе в РФ была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.