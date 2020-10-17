Специалист по деловой этике проанализировала стилистику корпоративных писем Олега Тинькова

17.10.2020, 4:08, Новости дня

Согласно этикету, начальник не может использовать нецензурную лексику, а также писать с ошибками – все это вредит его имиджу, сказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, комментируя письмо основателя TCS Group Олега Тинькова своим сотрудникам. Однако, считает она, бизнесмен придерживается собственного эпатажного образа.

Основатель TCS Group Олег Тиньков направил сотрудникам своей компании письмо, в котором объяснил, что решил разорвать сделку с «Яндексом» о продаже IT-гиганту своего банка. В конце обращения Тиньков пообещал сам купить «этот говно-Яндекс».

«История знает немало похожих случаев. Если мы говорим про дресс-код, то есть определенные правила: нужно носить костюм, мужчины должны надевать галстуки, а бабочки нельзя. Но, например, американский инвестор Джим Роджерс, долларовый миллионер, носит разноцветные бабочки. Учитывая его статус, ему все это прощают. С Тиньковым та же самая история», – говорит Холгова.

Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, продолжает эксперт, то ни миллионеру, ни миллиардеру, ни простому человеку так выражаться, как это сделал Олег Тиньков в письме, нельзя.

«Но есть эпатажный образ, которого этот человек придерживается. Но если же мы говорим про правила этикета, то, конечно же, это табу», – разъясняет собеседница.

В Сети также многие отметили, что в письме Тинькова сотрудникам нарушены орфография и пунктуация.

«В идеале, конечно, таких ошибок тоже совершать не следует, ведь наш имидж формируется благодаря тому, как мы одеты, грамотно ли мы говорим и пишем. Другой вопрос, если человек находится на такой позиции, когда его не волнует то, что о нем скажут и подумают окружающие», – рассказывает Холгова.

При этом эксперт подчеркивает, что письменное обращение Тинькова к своим сотрудникам, написанное с ошибками и нецензурной лексикой, абсолютно не означает неуважение к подчиненным. «Скорее, здесь можно сказать, что это его стиль, и он этого не скрывает. Вот он такой. То есть его посыл заключается в том, чтобы его принимали таким, какой он есть», – подытожила Холгова.

Ранее в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже было объявлено, что сделка по покупке «Яндексом» головной компании «Тинькофф банка» не состоится.