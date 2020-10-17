Sky News – Елизавета II впервые с начала пандемии появилась на публике вне своей резиденции, посетив лабораторию «Портон-Даун»

17.10.2020, 3:50, Новости дня

Королева Елизавета II, которая с начала коронавирусного кризиса по соображениям безопасности почти непрерывно находилась на территории Виндзорского замка и проводила там все официальные мероприятия, наконец появилась на публике вне территории этой резиденции, пишет Sky News. По данным канала, в четверг королева и её сын принц Уильям приняли участие в церемонии открытия нового аналитического центра при лаборатории «Портон-Даун» рядом с Солсбери.



Reuters

Королева Великобритании Елизавета II в четверг впервые с начала пандемии коронавируса провела публичное мероприятие вне территории Виндзорского замка, посетив в сопровождении своего сына принца Уильяма расположенную неподалёку от Солсбери научно-техническую лабораторию британского Минобороны «Портон-Даун», передаёт Sky News.

По даным Sky News, Елизавета II прибыла в «Портон-Даун», чтобы принять участие в церемонии открытия нового Центра исследовательско-аналитических работ в области энергетики при лаборатории. При этом, судя по опубликованным СМИ фотографиям, ни сама королева, ни принц Уильям не стали надевать защитные маски; вместе с тем, источник в королевском дворе поведал корреспонденту Sky, что для обеспечения безопасности Елизаветы II были приняты необходимые меры, и все, кто встретился в этот день с монаршими особами, предварительно прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты, говорится в материале на сайте канала.

Как отмечается в статье, журналистов обязали держать дистанцию от участников церемонии открытия и надеть маски. Кроме того, королева прибыла на место на вертолёте отдельно от сына, который приехал на автомобиле.

В рамках мероприятий в «Портон-Даун» Елизавета II и принц Уильям встретились с учёными, участвующими в «секретных исследованиях, направленных на укрепление защиты Великобритании от терроризма и преступности», пишет сайт Sky. Они также пообщались с сотрудниками лаборатории, которые после отравления в Солсбери в 2018 году смогли определить, что было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», и организовали мероприятия по обезвреживанию места происшествия, подчёркивает корреспондент издания.

Члены королевской семьи поговорили и с учёными, которые внесли свой вклад в борьбу Великобритании против коронавируса как посредством собственных исследований в лаборатории, так и отправляясь в британские больницы для наращивания объёма тестирований на СOVID-19, говорится в статье Sky. Наконец, королева и её сын увидели презентацию экспертов по взрывчатым веществам и встретились с персоналом отделения лаборатории по безопасности и борьбе с терроризмом. Как поясняет журналист Sky News, эти специалисты составляют экспертные заключения в рамках судебных процессов, связанных с взрывными устройствами, и благодаря их работе британские правоохранительные органы смогли получить улики для целого ряда уголовных дел о терактах, включая взрывы на стадионе «Манчестер Арена» и на станции лондонского метро «Парсонс-Грин» в 2017 году.

Как пишет Sky News, Елизавета II почти с самого начала коронавирусного кризиса по соображениям безопасности находилась вместе со своим супругом принцем Филиппом в Виндзорском замке и до четверга приняла участие лишь в двух публичных мероприятиях, проводившихся на его же территории, — военном параде по случаю дня её рождения, а также церемонии посвящения в рыцари британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, организовавшего во время пандемии сбор средств для британских медиков. Королева, впрочем, освоила коммуникацию через интернет — она при помощи видеозвонков общалась с представителями благотворительных организаций и военными, а также поучаствовала в виртуальной церемонии, на которой был впервые показан её новый портрет.

В августе Елизавета II и принц Филипп всё же смогли выбраться на ежегодные летние каникулы в шотландский замок Балморал, а в конце сентября они совершили краткую поездку в Норфолк, передаёт Sky. Из этой поездки в Виндзор королева вернулась в одиночестве — принц Филипп остался в Норфолке.