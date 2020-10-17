 

Российские ученые исследовали алмазообразующие корни континентов

17.10.2020, 3:45, Новости дня

Важный эксперимент провели геологи мз Московского госуниверситета. К сотрудничеству были приглашены также специалисты из Швейцарии и Австралии.

Целью было провести моделирование процесса образования алмазов в толще земной коры. Как известно, возраст пород, из которых добывают эти драгоценные камни, составляет от 1,5 до 3,5 млрд лет.

По словам ученых, условия для образования алмазов возникали в так называемых корнях континентов. Речь идет о нижних слоях земной коры, залегающих на глубине до 350 километров. Там были необходимая температура и давление для кристаллизации углерода и образования самого прочного на Земле материала. Вынос алмазов поближе к поверхности Земли – это уже отдельная тема, отмечают ученые.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Стала известна тема переговоров Лукашенко в СИЗО с оппозицией

25.08 / N-TV – в Граце задержали подозреваемого в нападении на главу еврейской общины

24.06 / Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

12.09 / Национальным табачным оператором Украины может стать компания с российскими корнями

11.08 / Яблочная кожура может помочь в лечении рассеянного склероза

14.10 / Grosu поделилась снимками со съемок фильма

04.08 / Онищенко посоветовал быть осторожнее с КТ

19.09 / В США загадочно погибли сотни тысяч перелетных птиц

24.08 / Американские дипломаты поздравили Украину с Днем Независимости песней “Ой, ходить сон коло вікон”

12.08 / Трамп заявил, что удивлен кандидатурой Харрис, которую Байден рассматривает на пост вице-президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска