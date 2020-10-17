Российские ученые исследовали алмазообразующие корни континентов

17.10.2020, 3:45, Новости дня

Важный эксперимент провели геологи мз Московского госуниверситета. К сотрудничеству были приглашены также специалисты из Швейцарии и Австралии.

Целью было провести моделирование процесса образования алмазов в толще земной коры. Как известно, возраст пород, из которых добывают эти драгоценные камни, составляет от 1,5 до 3,5 млрд лет.

По словам ученых, условия для образования алмазов возникали в так называемых корнях континентов. Речь идет о нижних слоях земной коры, залегающих на глубине до 350 километров. Там были необходимая температура и давление для кристаллизации углерода и образования самого прочного на Земле материала. Вынос алмазов поближе к поверхности Земли – это уже отдельная тема, отмечают ученые.