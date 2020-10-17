Мнение: Турция возобновляет исследования в спорных водах

17.10.2020, 3:15, Разное

Турецкое сейсмическое исследовательское судно возобновило работы по разведке энергоресурсов в спорных водах восточного Средиземного моря, что вызвало возобновление напряженности с лидерами Греции и ЕС, которые призвали Анкару прекратить свои “провокации”.

Турецкое сейсмическое исследовательское судно в сопровождении ВМС начало в среду работы по разведке энергоресурсов на спорных участках восточного Средиземноморья.

По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, после короткой паузы для технического обслуживания турецкое судно Oruc Reis передислоцировалось в понедельник и достигло р-на недалеко от греческого острова Кастелоризо в 2 км от турецкого побережья, где оно начало проводить работы по обнаружению газа.

Этот шаг был осужден ранее на этой неделе лидерами в Афинах, Брюсселе и Вашингтоне, которые призвали Анкару искать дипломатические решения в урегулировании давних споров с соседней Грецией относительно дублирующих морских претензий в регионе.

Выступая перед законодателями в среду, Эрдоган заявил, что Греция и Кипр не выполнили обязательства, взятые на себя в ходе переговоров в рамках ЕС и НАТО после серии территориальных споров, имевших место летом.

Мы продолжим давать Греции и администрации киприотов-греков – которые не выполняют своих обещаний на платформах ЕС и НАТО – ответ, которого они заслуживают. – сказал Эрдоган членам правящей Партии справедливости и развития.

Такое развитие событий произошло после того, как на прошлой неделе напряженность между союзниками по НАТО снизилась, когда министры иностранных дел Греции и Турции согласились продолжить предварительные переговоры. МИД Греции осудило передислокацию корабля Oruc Reis и сопровождающих его судов в заявлении в понедельник, заявив, что Анкара подрывает усилия по налаживанию диалога, “систематически” игнорируя международное право.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, также осудил решение во вторник, выступая в Афинах после отмены запланированного визита в Анкару в начале этой недели. Маас сказал, что разведка энергоресурсов возле Кастелоризо нанесет серьезный удар по усилиям по снижению напряженности между ЕС и Турцией.

В ответ Анкара утверждала, что Oruc Reis был развернут после провокационных действий Афин, в том числе недавних военных учений в Эгейском море во время национального праздника Турции. В минувшие выходные президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси также ратифицировал морское соглашение от 6 августа между Каиром и Афинами о демаркации общей границы между двумя странами, которое перекрывает турецкие претензии в регионе через соглашение между Анкарой и Триполи от ноября 2019 г.

В понедельник директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун написал в Твиттере, что Анкара по-прежнему привержена дипломатии.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил во вторник, что Афины не будут участвовать в двусторонних переговорах, пока Oruc Reis остается в спорных водах. В настоящее время на судне запланированы сейсмические исследования до 22 октября.

На фоне обострения напряженности Зенонас Циаррас, исследователь кипрского центра PRIO и соучредитель Geopolitical Cyprus, сказал, что Анкара может реагировать на предупреждения лидеров ЕС, которые после саммита 1-2 октября пришли к выводу, что блок может ввести санкции, если Турция продолжит “провокации” в восточном Средиземноморье.

Газовые исследования Турции в первую очередь касаются не газа, а суверенитета и политики.

Эрдоган заявил в среду, что помимо Oruc Reis, турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Pasa продолжает геологоразведочные работы возле Кипра, и к нему присоединится буровое судно Yavuz после ремонтных работ.

Хотя деятельность Турции по разведке энергоресурсов не входит в “повестку дня” 15-16 октября саммита ЕС, лидеры Греции и Кипра заявили, что они еще раз поднимут морской спор с лидерами блока. Последняя эскалация конфликта в Анкаре была осуждена главой внешней политики ЕС Хосепом Борреллом, но немецкий чиновник заявил в среду, что ЕС вряд ли введет санкции против Анкары после саммита на этой неделе.

Сейчас подходящее время для того, чтобы заявить о своих претензиях в Эгейском и восточном Средиземном морях. Успехи азербайджанских ВС, поддерживаемых Турцией, сделали использование Турцией силы принуждения в международных отношениях еще более популярным

ЕС отложил решение о действиях Турции в восточном Средиземноморье до декабря, Анкара, вероятно, посчитала, что Брюссель, Берлин или Вашингтон понесут небольшие издержки за принятие более агрессивной позиции в регионе.

Также в среду Эрдоган сообщил, что 17 октября он объявит новую цифру недавно обнаруженных запасов газа в черноморском регионе Турции. Находка, о которой было объявлено в августе, оценивается в 320 млрд кубометров газа и с тех пор подверглась дальнейшему анализу.