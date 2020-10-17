 

Мнение: Бесплатный блог нуждается в поддержке!

17.10.2020, 3:10, Разное

Со всеми этими карантинами и перекрытиями начинаю думать, что выживать без поддержки читателей станет все более и более непросто. Как недавно повеселил гроссмейстер Александр Морозевич, один из самых атакующих и безбашенных шахматистов на планете: он заявил, что буквально любой (!) нормальный человек с нулевым уровнем подготовки, с любого возраста может при некотором прилежании выучиться играть в шахматы на уровне рейтинга 2600 (уровень хорошего гроссмейстера), “но только ни рубля денег это вам не принесет”.

В общем, в этом высказывании определенно есть одновременно и что-то обнадеживающее, и что-то очень пугающее. Хотя, наверно, он все-таки несколько сгустил краски… Но ладно, это я отвлекся. В общем, был бы рад, если бы вы помогли развитию блога. Это лучше всяких лайков показывает, что мои тексты вам нужны.

Голосуй рублем!

Сбербанк 5469 3800 1126 6748
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Яндекс.Деньги 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Заметил, кстати, по прошлому разу, что наиболее пассивно выступили мои иностранные читатели. Друзья, лучше, если бы вы спонсировали ваш любимый блог хотя бы вполовину так же хорошо, как вы его комментируете! (если этот любимый блог – не мой, тогда, конечно, помогите ему).

Источник: Размышления вольного социолога



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