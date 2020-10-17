 

Мнение: О ситуации с водой в Севастополе

17.10.2020, 3:05, Разное


В нормальном состоянии эта конструкция должна была быть под водой.

Про ситуации с водой в Севастополе и текущее состояние Чернореченского водохранилища.
Ситуация достаточно проблемная, хотя до конца октября планов по нормированию воды в городе нет.
Погода в этом году откровенно подвела, так что теперь военные вынуждены в авральном порядке решать проблему.

Источник: Colonel Cassad



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