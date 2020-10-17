Мнение: О самом зачётном фото недели
17.10.2020, 3:00, Разное
Это действительно стоит увидеть. Снимок – полный улёт. Что называется, не в бровь, а в глаз.
Редкая удача фотографа.
Но всё же – под кат. А вдруг потом не получится развидеть…
Известная медийная персона, узнаваемая даже сквозь маску, делает вторую прививку от CoVID-19. Но не всё так просто.
Конечно же, не обошлось без фотошопа. Оригинал – вот. Без татушек.
Интересно, а прививки от носа Пиноккио ещё не придумали? В самый раз бы вколоть тому и этому, а?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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