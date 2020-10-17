Мнение: О самом зачётном фото недели

17.10.2020, 3:00, Разное

Это действительно стоит увидеть. Снимок – полный улёт. Что называется, не в бровь, а в глаз.

Редкая удача фотографа.

Но всё же – под кат. А вдруг потом не получится развидеть…

Известная медийная персона, узнаваемая даже сквозь маску, делает вторую прививку от CoVID-19. Но не всё так просто.

Конечно же, не обошлось без фотошопа. Оригинал – вот. Без татушек.

Интересно, а прививки от носа Пиноккио ещё не придумали? В самый раз бы вколоть тому и этому, а?