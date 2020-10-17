 

В «Яндексе» объяснили отказ от сделки с «Тинькофф»

17.10.2020, 2:48, Новости дня

«Яндекс» в ходе переговоров о покупке группы компаний «Тинькофф» шел навстречу Олегу Тинькову, однако требования основателя TCS Group постоянно росли, а затем он решил выйти из сделки, сообщил управляющий директор IT-гиганта Тигран Худавердян.

«Мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»)», – передает РИА «Новости» обращение Худавердяна.

Также топ-менеджер добавил, что на каждом этапе переговоров со стороны Тинькова постоянно возникали новые требования.

«Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», – отметил он.

По словам Худавердяна, «Яндекс» был готов строить с «Тинькофф» партнерские отношения и предоставить команде группы свободу в развитии бизнеса и «все возможности экосистемы интернет-компании».

Кроме того, он рассказал, что в июле Тиньков сам предложил сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу рассмотреть покупку группы. В интернет-компании это расценили как интересную возможность.

«Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов. В «Тинькофф» сильная и близкая нам по духу команда – это было для нас самым важным в этой истории», – добавил Худавердян.

Он также отметил, что в будущем компания планирует развивать финтех с помощью всех доступных ресурсов и новых партнерств.

Ранее в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже было объявлено, что сделка по покупке «Яндексом» головной компании «Тинькофф банка» не состоится.

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков эмоционально объяснил причину срыва сделки о покупке банка «Тинькофф» «Яндексом». «Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!» – сообщил он.



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