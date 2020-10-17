Россия сократила вложения в госдолг США

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17.10.2020, 2:48, Новости дня

В августе 2020 года РФ сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.

Согласно данным Минфина США, в августе РФ сократила объем вложений в госдолг США с 5,87 млрд долларов (в июле) до 5,85 млрд долларов. При этом на долю долгосрочных американских гособлигаций пришлось 2,6 млрд долларов вместо 3,17 млрд долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных – 3,2 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов в июле, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем трежерис в августе осталась Япония с показателем 1,27 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Напомним, в июле РФ сохранила объем вложений в американские гособлигации на уровне июня, когда увеличила вложения в госдолг США до 5,87 млрд долларов.

В марте РФ сократила вложения в американские гособлигации в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов, после чего постепенно нарастила вложения в госдолг США.

Резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году.



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