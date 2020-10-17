 

Эрдоган на встрече с Зеленским высказался о принадлежности Крыма

17.10.2020, 2:08, Новости дня

Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины, сообщил президент страны Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

По словам турецкого лидера, сейчас также обсуждается проект строительства мечети в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Анкару с официальным визитом, заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.

Глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек советовал Эрдогану признать Крым российским.

В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар. При этом Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их в качестве разменной монеты в политических играх.



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