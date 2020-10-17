 

Диетолог дал советы по похудению в условиях угрозы COVID-19

17.10.2020, 2:08, Новости дня

Пациентам с ожирением, чтобы при заболевании коронавирусной инфекции снизить риски осложнений и летальности, следует начать худеть: проходить не менее 10 тыс. шагов в день, а также убрать из рациона сахар и быстрые углеводы, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением риск летального исхода при коронавирусной инфекции почти в девять раз выше, и в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания.

«Быстро похудеть не получится, но в эту сторону двигаться обязательно надо. Даже если человек с ожирением начнет просто хоть что-то предпринимать, касательно своего веса, то у него уже риск тяжелого течения коронавируса будет ниже», – говорит Гинзбург.

В первую очередь диетолог рекомендует в день проходить минимум 10 тыс. шагов. Причем три тысячи из них должны совершаться спортивным шагом «до легкой испарины».

«Во-вторых, в питании нужно довольно жестко убрать все сахара. Также не помешает убрать быстрые углеводы (белый хлеб, рис и картошку). Следует увеличить в питании морскую рыбу, ягоды типа ежевики и малины, чеснок, лук, окрашенные овощи и кисломолочные продукты. То есть это должна быть легкая функциональная еда, когда в пище, помимо калорий, есть витамины и так далее», – советует врач.

Ранее бразильские ученые выяснили, что COVID-19 атакует клетки центральной нервной системы, вызывая повреждения в коре головного мозга. По их словам, это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.



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